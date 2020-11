Come dar vita a un'agenzia di traduzione da zero, step by step

Un esempio lampante è l’agenzia di traduzione che da anni è un punto di riferimento nel settore e cioè Espresso Translations. Nel corso del tempo ha aiutato tantissimi clienti grazie ai suoi punti di forza che sono la grande quantità di lingue offerte per le traduzioni, più di 150, e i professionisti che lavorano all’interno che possiedono l’esperienza, la competenza e le skills per accontentare tutti.





Tutti i passi da compiere per aprire un'agenzia di traduzione

Organizzati



Uno degli aspetti più importanti del rimanere organizzato come traduttore freelance è gestire adeguatamente il proprio tempo. Poiché ci sono poche ore al giorno, devi decidere quali aspetti, progetti, lavori e necessità sono i più importanti per te non solo oggi ma domani, il giorno successivo, la prossima settimana, e così via. Puoi utilizzare strumenti di pianificazione speciali come alcune speciali app, quali Trello o Evernote.







Siamo tutti intrinsecamente paurosi, pigri e ignoranti. Alcuni potrebbero considerare deprimente il lancio del sito Web di un traduttore e il blogging. Altri lo trovano stimolante. Tutto quello che devi fare è essere un po' meno pigro, un po' meno timoroso e un po' più disposto a mettere in discussione le tue supposizioni e i tuoi pregiudizi. Quindi puoi ottenere cose incredibili: con ogni nuova sfida c'è una crescita e questa crescita incrementale inizia a valanga come interesse composto.





Come traduttore freelance, ad un certo punto incontrerai sicuramente un fallimento o una battuta d'arresto. Se non è già successo, alla fine succederà. È la vita.

Condividi il tuo progetto con le persone giuste

Un grande errore che molte persone fanno quando si lanciano in un progetto di business, a prescindere dal settore, è quello di essere presuntuose e di farsi trascinare dalla sindrome della tuttologia che spesso possiamo notare sul web.



Lo stesso giorno la maggior parte di loro scopre cheè molto più difficile di quanto pensassero. Comunque sia non dovresti mai arrenderti, ma dovresti trovare la forza di affrontare tutte le sfide che si prospettano di fronte a te, sul tuo cammino.Speriamo che i nostri consigli ti ispirino a fare la scelta giusta che ti aiuti ad affrontare le sfide che potresti dover affrontare come proprietario e fondatore di un' agenzia di traduzione . Purtroppo, a prescindere dal servizio che presti alla tua clientela, il punto è che hai qualcosa da vendere, un vero e proprio prodotto (la tua competenza) e che molte persone vogliono comprare, ma non necessariamente da te., devi prima capire qual è il metodo giusto per avviarla da zero. E le regole sono sempre le stesse, quasi identiche per tutti quanti gli esercizi commerciali. Come prima cosa devi tenere presente di quali siano le tue possibilità e quanto queste si avvicinino alle tue aspettative.Oltre a questo esistono tantissimi altri passi da compiere per riuscire a raggiungere la meta che ti sei prefissato e ad avere realmente successo,. Tieni conto che l’impresa non è impossibile e non devi scoraggiarti:ci sono esempi che dimostrano che, se si fanno i passi giusti, si possono avere ottimi risultati.Ma quando accadrà, e quando la tua convinzione è forte, nessun fallimento avrà il potere di spazzarti via completamente. Credere in te stesso è il nome del gioco. Conta le tue vittorie e parla a te stesso come un campione.Invece la cosa importante è trovare persone competenti nel loro campo e che siano anche affidabili dal punto di vista umano:quindi serviranno traduttori capaci con le lingue, ma saranno decisive quelle figure che sono brave nell’aspetto marketing sul web e che abbiano le conoscenze giuste anche sul fronte social.Quindi se vuoi iniziare questa avventura segui questi passi e rimettiti in gioco.