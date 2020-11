Agenzia Dogane e Monopoli. Sequestrate ad Alghero 990 mascherine ad un cittadino bengalese

Nell’ambito dei controlli volti a contrastare i traffici illeciti, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Sassari, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Alghero - Aeroporto “Riviera del Corallo”, in sinergia con i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Alghero, hanno fermato e sottoposto a controllo un viaggiatore proveniente dal Bangladesh, via Roma Fiumicino, che nascondeva nel bagaglio 990 mascherine “chirurgiche”, sulle quali era impresso un marchio CE non autentico; inoltre erano prive di attestato di conformità ai sensi del D.Lgs. 46/97. Il cittadino bengalese è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Sassari e la merce è stata sottoposta a sequestro.