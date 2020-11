GdF Cagliari. Scoperta evasione fiscale per 457.615 euro

Il responsabile della società è stato altresì segnalato alla locale Procura della Repubblica per il reato di occultamento delle scritture contabili.













Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso due verifiche fiscali nei confronti di altrettante realtà commerciali, una con sede a Pula operante nel settore dei trasporti e l’altra attiva nel campo dei servizi marittimi nella cittadina sede della Tenenza.La preliminare attività di riscontro ha permesso di rilevare che il soggetto verificato, a fronte delle prestazioni di servizio effettuate nei confronti di varie imprese clienti, non aveva dichiarato al Fisco i proventi percepiti.I Finanzieri hanno così proceduto alla ricostruzione analitica del reale volume d’affari realizzato dalla ditta, utilizzando le risultanze derivanti dalle risposte fornite dai clienti e fornitori dell’azienda, cui sono stati inviati specifici questionari.Le attività ispettive hanno consentito di appurare che il soggetto sottoposto a controllo, oltre a non aver istituito le scritture contabili obbligatorie, ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni per i periodi d’imposta dal 2015 al 2018, occultando al Fisco ricavi conseguiti per 378.578 euro e realizzando un’evasione dell’I.V.A. per complessivi 80.651 euro.