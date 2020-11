Società Italiana di Geologia Ambientale:" A Bitti si è verificata una alluvione lampo"

“Da una prima ricostruzione degli eventi, si evince che, nel caso dell’alluvione di Bitti, meglio inquadrabile come un “ALLUVIONE LAMPO” che ha interessato il centro storico della città, una colata frammista di fango, detriti anche grossolani ed acqua si è attivata dai rilievi immediatamente sovrastanti la cittadina per poi “incanalarsi” in un impluvio estremamente vegetato e di seguito tombinato in prossimità del centro storico. Le piogge sicuramente abbondanti non possono però essere precisamente quantificabili, vista l’assenza nelle immediate vicinanze di qualsiasi sito di rilevamento pluviometrico. La stazione pluviometrica più vicina, situata a circa 15 km a nord-ovest – quella di Buddusò - Canalei, ha evidenziato cumulate dalla mezzanotte di ieri e sino alle 17 LT di circa 215 mm mentre la stazione di Villagrande di Strisaili, tra le più piovose dell’intera regione ed epicentro dell’alluvione del 18 novembre ubicata sul versante orientale del massiccio del Gennargentu ha totalizzato nello stesso periodo oltre 315 mm di pioggia”. Lo ha affermato Massimiliano Fazzini, geologo, climatologo dell’Università di Camerino e Coordinatore del Gruppo Cambiamenti Climatici della Società Italiana di Geologia Ambientale.

“La dinamica meteorologica è molto nota e causa di altri eventi alluvionali che colpiscono sempre più frequentemente i versante orientale dell’Isola: una depressione chiusa centrata ad est delle Isole Baleari ha richiamato aria calda ed instabile da sud est; la componente orografica identificabile – ha proseguito Fazzini - nei rilievi organizzati dal Gennargentu verso nord e non distanti dal mare hanno favorito l’innalzamento delle appena citate masse d’aria di origine mediterranea provocando precipitazioni abbondanti e reiterate.

Occorre però sottolineare che durante la disastrosa alluvione del 18 novembre 2013, le cumulate meteoriche totali erano risultate decisamente e più abbondanti – circa 590 mm di pioggia in 30 ore nella prima citata stazione di Villagrande. Considerando che il centro storico della città non ha subito nell’ultimo decennio alcun cambiamento in estensione, sarà cambiato nel frattempo l’uso del suolo dei versanti sovrastanti l’abitato, sui quali si è sviluppato il nefasto fenomeno gravitativo di oggi?”.



Fragilità ben nota:

“Si stanno toccando con mano gli effetti della fragilità di un territorio e governato per quanto riguarda l'assetto idrogeologico. Complessivamente l'occupazione di suolo - ha affermato la geologa sarda Laura Cadeddu referente della Società Italiana di Geologia Ambientale - l'espansione urbanistica e le opere idrauliche realizzate non sono state attuate secondo una corretta pianificazione geologica, elemento ancora mancante o fortemente carente nella cultura e nei tavoli decisionali. Questa situazione di fragilità era comunque ben nota e infatti sono stati proposti dalla Regione progetti di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da finanziarsi con il Recovery Fund, all'interno del "Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)".

Sono interventi di mitigazione del rischio idrogeologico proposti dalla Regione Sardegna, suddivisi in “Interventi fondo progettazione”, “Interventi ReNDiS cantierabili 12 mesi”, e “Interventi Transizione verde”, per un importo complessivo di circa di 193 milioni di euro, che riguardavano in particolare anche la Provincia di Nuoro e il comune di Bitti.

Purtroppo, come spesso accade, gli eventi precedono gli interventi. Nel contesto attuale risultano prioritari interventi di mitigazione del rischio accompagnati però da una corretta pianificazione atta a scongiurare l'incremento della pericolosità idrogeologica.

Sarà necessario vigilare e spingere affinché questi denari pubblici vengano spesi congruamente alla finalità indicata e senza andare invece ad aggravare l'assetto territoriale".