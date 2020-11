Sassari, consegnati oggi alla ditta vincitrice dell'appalto i lavori di via Milano

Sono stati consegnati oggi, lunedì 30 novembre, dal settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari all’impresa aggiudicatrice dell’appalto, i lavori in via Milano.



L’intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclo pedonale protetto nella parte ascendente di via Milano che, partendo dalla rotatoria di via Ugo La Malfa (lato destro in direzione via Carlo Felice), conclude il suo percorso nel tratto comunale di via Carlo Felice (verso Scala di Giocca), in prossimità dell’attuale sede del liceo artistico.



I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Geom. Putzu Sebastiano, con sede a Pattada per un importo totale di 482.455,66 euro. Salvo contrattempi, si dovrebbero concludere entro l’estate 2021.