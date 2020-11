Sassari Living Lab, il 3 dicembre un webinar di presentazione del percorso e delle idee vincitrici

Sassari Living Lab, il progetto del Comune di Sassari che ha l’obiettivo di trovare nuove soluzioni innovative ai problemi del centro storico attraverso l’adozione di un modello partecipativo, ha avviato il programma di appuntamenti dedicati all’accompagnamento e sviluppo dei progetti selezionati con Avviso pubblico nell’ambito della sub-azione 5.1 dell’ITI Sassari Storica.Il 3 dicembre, alle 11:30 si terrà l’incontro telematico dedicato alla presentazione del percorso dei Living Lab e delle sue prossime fasi: un programma denso di appuntamenti che vedrà coinvolti cittadini, imprese, associazioni, enti pubblici e privati nello sviluppo e supporto delle idee progettuali vincitrici del bando di selezione promosso dall’Amministrazione comunale.L’incontro virtuale sarà inoltre occasione per conoscere i 9 progetti selezionati e i loro proponenti che, dal mese di novembre, hanno intrapreso il percorso che li sosterrà nello sviluppo della loro idea imprenditoriale per il centro storico della città. All’evento parteciperanno anche l’assessora alla Cultura Rosanna Arru,e l’assessore alle Attività produttive ed Edilizia privata Niccolò Lucchi Clemente.L’evento, realizzato in modalità webinar e accessibile attraverso il link https://bit.ly/ITI_Sassari_webinar_LL, sarà un incontro interattivo nel corso del quale il pubblico potrà chiedere virtualmente la parola e porre domande ai relatori.La partecipazione deve essere confermata compilando il modulo pubblicato al link http://tiny.cc/w9h5tzL’iniziativa, promossa nell’ambito del progetto ITI (Interventi Territoriali Integrati) Sassari Storica), sarà trasmessa in diretta streaming nella pagina Facebook ITI Sassari Storica.Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email sassarilivinglab@fondazionebrodolini.eu