Il sindaco di Porto Torres entra nel Cda del Consorzio industriale provinciale di Sassari

Ora, del Cda del Consorzio Industriale, fanno parte insieme al presidente Valerio Scanu in rappresentanza del Comune di Sassari, il commissario straordinario della Provincia di Sassari, Pietrino Fois, il sindaco di Alghero, Mario Conoci, Massimo Mulas, sindaco di Porto Torres e Pierluigi Pinna per la Camera di Commercio di Sassari.















Cambia la composizione del Cda del Consorzio industriale provinciale di Sassari. Oggi si è riunito il consiglio di amministrazione nel quale ha fatto il suo ingresso il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, in rappresentanza del proprio comune. Mulas subentra a Claudio Pecorari.“Auguro un buon lavoro al sindaco Mulas, che siamo convinti darà un importante contributo in rappresentanza di un territorio la cui rilevanza è strategica per il Consorzio industriale – è il commento del presidente, Valerio Scanu- al tempo stesso un doveroso ringraziamento va a Claudio Pecorari, che nelle vesti di amministratore ha svolto al meglio il suo compito nel corso del mandato.”