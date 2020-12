Da internet alla vita quotidiana: i migliori tutorial online

Conoscere le regole e i termini adatti relativi a un certo argomento è sempre utile per poterlo padroneggiare al meglio, ed è ancora più semplice se si tratta di rintracciare informazioni online: sul web è infatti possibile trovare guide di ogni genere, dai corsi online per creare siti internet alle regole del blackjack, dalle istruzioni passaggio dopo passaggio per preparare a casa ricette ai tutorial per il trucco.





Chi naviga su internet avrà sicuramente provato prima o poi il desiderio di cimentarsi nella realizzazione di un sito web tutto suo: da dove cominciare? Online è possibile trovare tantissime guide per imparare a progettare siti web, sia per chi parte da un livello di competenze da principiante che per esperti che abbiano bisogno di dettagli tecnici: menzioniamo su tutte le guide della piattaforma dedicata ai corsi online Udemy , che mette a disposizione dei propri iscritti sia corsi gratuiti che a pagamento incentrati sulla programmazione di siti web, l’ampliamento di blog su WordPress, l’impostazione di piattaforme e-commerce e molte altre funzionalità relative agli spazi online. Anche il mondo dell’intrattenimento ha i suoi tutorial, sono infatti diverse le piattaforme che offrono guide online come quella del blackjack di Betway Casinò : oltre a poter giocare direttamente a blackjack online (e alle sue varianti come European Blackjack o Vegas Strip Blackjack), Betway mette a disposizione dei giocatori anche tutte le informazioni relative ai termini di gioco, come le spiegazioni dei termini “double down” e “soft hand”, ma anche tutte le migliori strategie, come lo split o il raddoppio, e persino suggerimenti su quali mani giocare in base al punteggio del banco. Online è comunque possibile reperire numerose guide relative anche a tanti altri hobby: la fotografia digitale è sicuramente uno dei passatempi più amati e crescono a vista d’occhio i fotografi interessati al fotoritocco e a programmi come Adobe Photoshop: anche in questo caso, ovviamente, sono disponibili numerose guide online che permettono di scoprire tutti i segreti del fotoritocco, sia per ritratti che per foto a paesaggi, oggetti o animali





Dal computer alla vita quotidiana: le guide alle attività “analogiche” più popolari



Ma i tutorial online non sono utili solamente per attività digitali: è infatti possibile dedicarsi a un numero pressoché infinito di attività “analogiche” seguendo ugualmente la guida di istruzioni online. Uno degli esempi più riusciti è quello del mondo della cucina, nel quale spicca una delle piattaforme italiane più popolari, Giallo Zafferano : grazie a numerosi video tutorial e articoli di blog è possibile preparare in casa ricette di qualsiasi genere, dalle più semplici della cucina popolare alle più elaborate degli chef stellati, seguendo passo dopo passo le istruzioni (in forma scritta o, in molti casi, con foto e video relative a ogni passaggio della ricetta) e verificando di volta in volta l’avanzamento corretto della ricetta. Anche il settore della cosmetica è particolarmente interessato dai tutorial online: replicare un determinato tipo di trucco, tagliare da soli i propri capelli, realizzare acconciature elaborate sono solo alcune delle numerose possibilità che offrono le “guide online” in questo campo. Tale fenomeno ha portato alla fama numerosi make-up artist, sia italiani come Clio Zammatteo (meglio nota come Clio Make Up) che stranieri come l'inglese Lisa Eldridge: sebbene con approcci molto diversi tra loro, entrambe mostrano in video tutorial i passaggi esatti da replicare a casa per ottenere uno specifico tipo di trucco, aiutando numerose persone a destreggiarsi in questo ambito. Infine, tra i tanti tutorial online come non nominare quelli per imparare a suonare? Sia che si parta da zero o che si sia già raggiunto un buon livello, le istruzioni per imparare tutto del proprio strumento musicale sono facilissime da trovare online e, se si cerca anche un supporto video, è possibile trovare vari risultati già direttamente su YouTube, la piattaforma online “per eccellenza” per la condivisione di contenuti video.

Che si tratti di attività solamente online oppure di cercare istruzioni per portare avanti qualcosa di materiale, perciò, i tutorial e le guide online si confermano uno strumento utile, immediato, di facile accesso e molto comprensibile: tutte ragioni per le quali il loro successo continua a crescere e la loro presenza a moltiplicarsi.