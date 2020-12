Ospedale di Ozieri, potenziati i servizi ambulatoriali di Ostetricia e Ginecologia

La Direzione della ASSL Sassari comunica che sono in arrivo due nuovi medici presso gli ambulatori di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Ozieri. Grazie a queste due acquisizioni è ora possibile incrementare la qualità e la quantità degli esami diagnostici.A partire da lunedì sette dicembre, oltre agli esami di primo livello come le ecografie ostetriche e ginecologiche, le visite ostetriche e ginecologiche e i Pap test, nel servizio ambulatoriale di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale di Ozieri saranno effettuati esami medici e diagnostici di secondo livello, tra cui le ecografie morfologiche.Con questi esami, che permettono la diagnosi precoce di patologie e malformazioni fetali, la direzione del presidio ospedaliero avrà la possibilità di poter integrare l'offerta sanitaria riservata alle utenti degli ambulatori direttamente sul territorio.Il lavoro sarà reso ancora più accurato grazie all’arrivo di un ecografo di ultima generazione.Gli ambulatori del Servizio di Ginecologia e Ostetricia saranno operativi dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle ore 20, il venerdì e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.Il progetto ha la caratteristica di essere modulare, con la possibilità di garantire diversi livelli di risposta assistenziale. «Potremo garantire assistenza all’interno di un’unica struttura – afferma il professor Pier Paolo Terragni – sia al paziente altamente critico sia a quello sub-critico, che supera cioè la fase acuta con supporti non invasivi sia in entrate sia in uscita dall’unità denominata TI30. Si realizza, inoltre, una ottimizzazione delle risorse umane mediche e infermieristiche – di cui l’Aou è carente – e una unificazione dei processi clinico assistenziali».