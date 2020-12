Pozzecco:"Abbiamo voluto fortemente questa vittoria"

Le parole di coach Marco Pozzecco nel post di Dinamo Sassari vs Virtus Bologna:



"Potrei inventarmi delle frasi fatte e parlare di tatticismi come la difesa di Burnell su Teodosic, la verità è che oggi ci ha fatto vincere questa partita Toni Katic ed è per me un insegnamento dal grande valore umano. L’ho preso sì perché è mio amico ma anche perché è un grande giocatore di pallacanestro, forse sono condizionato dal mio giudizio ma sicuramente è una un uomo eccezionale che ha avuto una carriera frastagliata per colpa degli infortuni e si meritava un momento del genere nella sua vita. Sono felice per tutti i ragazzi perché hanno voluto fortemente questa vittoria, il cuore ha un valore anche nella pallacanestro professionistica, magari per colpa mia non ne vinceremo più una d’ora in avanti ma oggi è per me un’emozione fortissima. Sono estremamente contento anche per i nostri tifosi, sentiamo un’isola che ci spinge nonostante le distanze, e secondo stiamo trovando soprattutto in difesa quel modo di giocare che rende i tifosi felici".