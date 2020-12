GAL Logudoro-Goceano: webinar sulla costituzione dei “Club di prodotto”

Il GAL Logudoro-Goceano riprende le attività relative alla costituzione dei Club di Prodotto nel Logudoro-Goceano e alla strutturazione dei prodotti turistici da sviluppare sul territorio. Un percorso intrapreso diversi mesi fa con incontri sia in presenza che sulla rete per la costruzione dei prodotti turistici, l’organizzazione degli operatori in reti e aggregazioni e il rafforzamento del territorio sul mercato turistico.Venerdì 11 dicembre alle 11, sul canale facebook del Gruppo d’azione locale (https://www.facebook.com/GALLogudorogoceano) sarà possibile seguire un webinar in collegamento con Josep Ejarque, consulente del GAL con la FTourism, professionista ai massimi livelli in destination management e marketing, in politiche turistiche e sviluppo di prodotti e destinazioni.Le principali questioni di argomentazione saranno gli scenari post-Covid per il Logudoro Goceano; la nuova domanda turistica; le tipologie di prodotti che si cercheranno dopo la fine dell’emergenza sanitaria; le opportunità per il Logudoro-Goceano a partire dal 2021.Dopo gli incontri avvenuti nei mesi scorsi a Thiesi, Ozieri e Bono, la modalità online rappresenta un’opportunità per proseguire il percorso tracciato finora, che non è possibile al momento riattivare in presenza a causa delle limitazioni dell’emergenza sanitaria. Le attività sul web continueranno in questo mese e quindi a gennaio, fino all’arrivo di nuove disposizioni in merito all’organizzazione di assemblee e riunioni.Nel frattempo il GAL sta concludendo l'iter per pubblicare il bando che consentirà di finanziare completamente la costituzione delle aggregazioni di operatori e un primo programma di avviamento delle attività.