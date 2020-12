Alluvione, oggi a Bitti la Commissione Governo del territorio del Consiglio regionale

Visita oggi a Bitti della Commissione Governo del territorio del Consiglio regionale, presieduta da Giuseppe Talanas, che ha effettuato una serie di sopralluoghi nel paese. Con i commissari anche i parlamentari sardi Mara Lapia (M5S) e Pietro Pittalis (FI). A fare gli onori di casa è stato il vicesindaco del Comune, Giuseppe Pala, affiancato dall’assessore dell’Ambiente Cristian Farina. “Abbiamo ringraziato i consiglieri e i parlamentari per la presenza e ricordato al presidente e ai componenti della Commissione – ha detto Pala – che in questi giorni a Bitti ci sono state tutte le istituzioni: Regione e Governo nazionale. Ci auguriamo che l’attenzione mostrata sia assicurata nel futuro e che al più presto si parta con la ricostruzione. Lo dobbiamo alle famiglie e ai tanti cittadini colpiti dall’evento calamitoso e soprattutto a chi oggi non c’è più, alle 3 vittime”.