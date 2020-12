Sassari, riapertura biblioteche su appuntamento

Come previsto dal decreto nazionale, anche nel territorio comunale sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, e le attività dei centri culturali, centri ricreativi e dei circoli privati. Le manifestazioni pubbliche sono consentite esclusivamente in forma statica.













A seguito del Dpcm del 3 dicembre tutte le biblioteche del Comune di Sassari sono di nuovo aperte al pubblico, ma è necessario prenotare i servizi, per garantire il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. È possibile contattare le singole strutture bibliotecarie telefonicamente o via email la biblioteca Pasquale Tola, in piazza Tola ai numeri 079279380 o via mail biblioteca@comune.sassari.it, quella di Caniga allo 0793180138 all’indirizzo bibliotecacaniga@comune.sassari.it e infine quella a Li Punti allo 079279980 o alla email bibliotecalipunti@comune.sassari.itAnche l'archivio storico comunale è aperto al pubblico solo su appuntamento (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13). Per prenotazioni e informazioni è possibile chiamare al numero 079279590 o scrivere alla mail archiviostorico@comune.sassari.it. Sarà inoltre possibile effettuare le ricerche online sul sito http://archiviostorico.comune.sassari.it/Restano chiusi fino al 15 gennaio 2021 i luoghi della cultura della rete culturale e museale Thàmus: Palazzo di Città, le Stanze e le Cantine del Duca, la Fontana di Rosello, Monte d’Accoddi e le Domus de Janas di Montalè a Li Punti.