Buoni spesa: sul sito del Comune di Sassari il bando per l'assegnazione

Sassari. E' in corso di pubblicazione, sul sito del Comune di Sassari. il bando per l'assegnazione dei buoni spesa per le famiglie meno abbienti residenti in Città.

Sono 821.523,79 euro i fondi stanziati per la distribuzione di buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, mediante accreditamento dell’importo spettante sulla tessera sanitaria degli utenti beneficiari.