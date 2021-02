Unione italiana ciechi Sassari, bando per 8 operatori di Servizio civile

L’Unione Italiana Ciechi di Sassari e Olbia quest’anno potrà accogliere otto operatori volontari tra i 18 e i 29 anni da avviare al Servizio Civile. Il bando è disponibile sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale. I codici del progetto sono PTXSU0015720012406NMTX e PTXSU0015720012407NMTX. Il bando scade alle ore 14.00 dell'8 febbraio 2021. La domanda di partecipazione è presentabile esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per presentare la domanda occorrerà lo SPID, le credenziali da richiedere al Dipartimento, un curriculum vitae redatto sottoforma di autocertificazione con allegato il documento di identità. Per preparare al meglio il tuo CV, sulla base dei criteri di selezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, consulta la pagina dedicata alle SELEZIONI o chiedi informazioni alla Sede Territoriale che vedi indicata nella pagina del progetto di tuo interesse (http://www.uiciechi.it/serviziocivile/Reclutamento.pdf). Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Sezione Territoriale ai numeri 079/233711 o 371/3169049 e all'indirizzo indirizzo mail uicss@uiciechi.it.