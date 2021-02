Sassari. Modifiche alla viabilità per un intervento in piazza Tola

Per la durata del cantiere è necessario bloccare il traffico su via Cesare Battisti. Sono presenti transenne su via Cesare Battisti con l’indicazione di chiusura al traffico. In largo Cavallotti, vicino all’incrocio con via Al Carmine, sarà obbligatoria la svolta a destra, in via Cesare Battisti all’intersezione con corso Vittorio Emanuele ci sarà il divieto di transito. Sarà consentito ai mezzi di soccorso e ai mezzi Atp di percorrere in senso discendente corso Vittorio Emanuele, tra via Cesare Battisti e via Sebastiano Satta, con diritto di precedenza in senso unico alternato.













Sono partiti i lavori di messa in sicurezza urgente della pavimentazione in basoli di piazza Tola, in corrispondenza con via Cesare Battisti.