Buoni spesa dal comune di Sassari: c’è tempo fino alle al 18 gennaio

Sassari. Il comune di Sassari comunica che c’è tempo fino alle alle 23,59 del 18 gennaio per presentare la richiesta di buoni spesa, esclusivamente attraverso l'apposita piattaforma pubblicata sul sito www.comune.sassari.it . Nella sezione dedicata e costantemente aggiornata sono pubblicati le modalità per l’accesso e la corretta compilazione del modulo online, i requisiti per avere diritto al sussidio e ogni altra informazione.