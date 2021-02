Servizi 0-3 del Comune di Sassari: sino al 20 marzo le domande di iscrizione

Sassari. Il comune di Sassari comunica che dal 14 gennaio al 20 marzo potranno essere formulate le nuove domande di iscrizione al nido d'infanzia di via Satta e alla lista d'attesa per la sezione grandi dei Servizi 0-3 comunali, per i nati dal 1 gennaio 2018 al 31 agosto 2019. Le domande, e i relativi allegati, dovranno essere inoltrate all'indirizzo mail iscrizioniservizi03@comune.sassari.it . Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicate tutte le informazioni e la modulistica.