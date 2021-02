Quattro furti in una settimana, arrestato a Sassari dalla Polizia locale

Sassari. Un pregiudicato di trenta anni è stato arrestato ieri dalla Polizia locale che, su disposizione del magistrato, l’ha tradotto nel carcere di Bancali. L’uomo sarebbe l’autore di tre furti nei negozi del centro, in particolare in viale Italia, soltanto nell’ultima settimana. Ieri gli agenti del Comando di via Carlo Felice lo hanno notato e seguito, fino a via de Gasperi, dove è entrato in un garage e ha rubato strumenti tecnologici. Gli agenti lo hanno fermato immediatamente dopo e portato al Comando.