Dinamo Sassari Vs Pesaro:"Abbiamo giocato una partita tosta"

Sassari. “Ammetto che il risultato è bugiardo, il divario finale non rende giustizia ad una partita che è stata equilibrata. Colgo l’occasione per fare i complimenti a Pesaro che si è presentata qui con evidenti difficoltà per l’assenza di Delfino e Tambone ma è rimasta in partita e questo va riconosciuto a coach Repesa che sta facendo un lavoro straordinario. Non era per noi una partita semplice, soprattutto perché in partite come queste chi sostituisce i titolari ha più confidenza e gioca meglio e oggi è successo con Drell. Noi siamo stati bravi a non prenderli sottogamba, abbiamo giocato una partita tosta, sono molto soddisfatto dei miei ragazzi. Oggi Treier ha messo due triple decisive, sono molto contento per lui, è un ragazzo in cui io credo molto, che ogni tanto si deve scontrare con l’annata pazzesca del trio Bilan-Burnell-Bendzius che purtroppo per lui ha davanti. Abbiamo difeso meglio e lavorato meglio questa settimana, mi auguro che i giocatori si convincano che pur segnando tanto dobbiamo avere una difesa solida”.