"Il risarcimento in favore delle vittime di violenza sessuale nella UE" webinar dell'Uniss

Mercoledì 20 gennaio alle 18.00, sulla piattaforma Zoom, si terrà il «Workshop “Fair and Appropriate? Il risarcimento in favore delle vittime di violenza sessuale negli Stati Membri UE: Analisi, Buone Prassi e Raccomandazioni”. L'evento rientra all’interno delle azioni previste dal progetto europeo FAIRCOM: un progetto che ha come principale obiettivo quello di delineare e promuovere nuove linee guida internazionali per un risarcimento equo ed efficiente in favore delle vittime di reati sessuali, migliorando la formazione di professionisti e professioniste che lavorano in questo contesto.



Il webinar è organizzato da Patrizia Patrizi, professoressa di Psicologia sociale e giuridica dell’Università di Sassari, e dal team delle Pratiche di giustizia riparativa del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali dell’ateneo. L’iniziativa è indirizzata a magistrati, avvocati, giuristi, psicologi, psicoterapeuti, medici, assistenti sociali e studenti universitari, si terrà online sulla piattaforma Zoom mercoledì 20 gennaio dalle ore 18 alle ore 20.



L'evento sarà occasione di condivisione dei risultati della ricerca condotta nei cinque Paesi partner (Spagna, Italia, Grecia, Paesi Bassi, Lettonia) sul tema del risarcimento in favore delle vittime di violenza sessuale da parte dello Stato e degli autori di reato.



Programma e modalità di iscrizione nella locandina: https://applicazioni.uniss.it/uniss/assets/redazioneweb/FAIRCOM_-_Brochure_workshop_gennaio_20211.pdf



Ulteriori informazioni: http://www.sexualviolence.eu