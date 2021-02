Sassari. Nuova ordinanza Covid del comune di Sassari

Nuova ordinanza del sindaco del Comune di Sassari, Gian Vittorio Campus, (n.3 del 18/01/2021) con la quale si ribadisce l'obbligo di uso delle mascherine, la normativa per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonchè per i centri commerciali: questi ultimi continueranno a essere chiusi nei giorni festivi e prefestivi per tutto ciò che non riguarda gli alimenti o attività consentite.