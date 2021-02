"Un bel tacer non fu mai scritto": dalla Sardegna l’invito alle dimissioni per Letizia Moratti

Pubblichiamo il comunicato della rete “LaSanitàsiCura” nata in Sardegna dall'impulso di una settantina di associazioni con lo scopo di denunciare e agire nelle situazioni in cui è impedito l'accesso alle cure nella sanità pubblica.



Porre gli interessi della propria regione sopra quelli generali, oltre l’equità e l’uguaglianza, ricorda “l’etica del superuomo” che non si può accettare in una persona delle istituzioni che giura sulla Costituzione Italiana.







Hanno finora aderito alla rete “LaSanitàsiCura”:- Associazione Donne + Donne- Associazione Le Belle Donne A.P.S.- Associazione Italiana Sindrome di Beckwith-Wiedeman – AIBWS- Associazione Maestrale- Associazione Malattia Alzheimer Sardegna – AMAS- Associazione noiDonne 2005- Associazione Sarda Prevenzione Assistenza Oncologica – A.S.P.A.O. Onlus- Associazione Sinergia Femminile- Centro Nascita Serena- Citadinanzattiva Oristano- Comitato Difendiamo il Microcitemico[Costituito da: Associazione Bambini Ospedalizzati Sardi – ABOS, Associazione Sarda Genitori Oncoematologia Pediatrica – ASGOP, Associazione Nazionale Malattia di Wilson, L’altra Cicogna Onlus, Federazione Rete Sarda Diabete ETS-ODV, Thalassa Azione Onlus]- Comitato Fiocchi Azzurri Fiocchi Rosa- Comitato in difesa dell'Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale- Comitato nuovo ospedale Alghero- Comitato per il diritto alla salute della Provincia di Oristano- Comitato uniti contro la chiusura dell’Ospedale Marino – Alghero- Consigliera di Parità della Provincia di Sassari e zona omogenea Olbia Tempio- Consulta MND Sardegna (Consulta Malattie Neuromuscolari e malattie analoghe dal punto di vista assistenziale della regione Sardegna)- Federazione Rete Sarda Diabete ETS-ODV[Costituita da: Aniad Sezione Sardegna Onlus, Adg Gallura Onlus, Agdia Nuoro Onlus, Associazione Diabete Iglesias Carbonia Onlus, Associazione Diabete Nord Sardegna ETS-ODV, GAMA Diabetici Cagliari, Fand del Medio Campidano Onlus, Associazione Diabete Senza Confini, GAMA RSD Sez. Trexenta, GAMA RSD Sez. Ogliastra]- Gruppo Abbracciamo un Sogno - Cagliari- Komunque Donne ODV- Movimento "Donne libere in lotta per il diritto alla salute / Fèminas lìberas in lùta pro su deretu a sa salude"- Movimento Omosessuale Sardo- ODV Prometeo AITF- Oggi vinco io Onlus- Rete delle Donne Alghero- Salute Donna Onlus - Sardegna- Thalassemici Oristano- Unione Famiglie Handicappati – U.F.Ha.- Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - U.I.L.D.M. Sezione Sassari