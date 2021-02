Servizio Civile Universale, dalla Croce Gialla di Ploaghe 2 progetti ANPAS per i nuovi volontari

La Croce Gialla di Ploaghe sarà nuovamente sede per l'attuazione del Servizio Civile Universale che rappresenta un'importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani. Il Servizio Civile Universale punta ad accogliere tutte le richieste di partecipazione da parte dei giovani che, per scelta volontaria, intendono fare un’esperienza di grande valore formativo e civile, in grado di dare loro anche competenze utili per l’immissione nel mondo del lavoro. Presso la Croce Gialla di Ploaghe sono disponibili 8 posti per il progetto del settore assistenza "Cun Salude-In Salute" e 2 posti disponibili per il progetto del settore educazione "Tutti al Centro". Possono presentare la domanda i giovani che hanno tra i 18 e i 28 anni ed è necessario possedere le credenziali SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale ) per poter inviare la candidatura tramite la piattaforma DOL all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le ore 14 del 15 febbraio 2021. Per tutte le informazioni potrete visitare le pagine social della Croce Gialla di Ploaghe sia Facebook che Instagram oppure visitare il link qui di seguito https://scelgoilserviziocivile.gov.it/