I Carabinieri trovano 118 chili di marijuana in una villetta vicino Olbia, due gli arrestati

La perquisizione presso il domicilio del 52enne ha permesso di rinvenire ulteriori 323 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e la somma di 1650 euro in contanti, mentre presso l'abitazione del 60enne sono state ritrovate varie confezioni in cellophane compatibili con quelle rinvenute nella villetta. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e per i due è stata disposta la traduzione presso il carcere di Bancali.















I Carabinieri della stazione di Olbia Poltu Quadu insieme ai militari della stazione di Porto Rotondo, hanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è avvenuta nel corso di un'intensa attività info-investigativa che ha interessato la zona di Cugnana, tra Olbia e Porto Rotondo, dove i militari hanno rinvenuto 118,7 chili di marijuana all'interno di una villetta.I Carabinieri stavano monitorando i movimenti di un uomo di 60 anni originario di Mantova ma residente a Olbia, che con un complice di 52 anni si stava recando presso la villetta presa in affitto e adibita a vero e proprio laboratorio di lavorazione e imbustamento della marijuana. Quando sono arrivati però ad aspettarli c'erano i Carabinieri che hanno scoperto all'interno della villetta l'ingegnosa organizzazione con macchinari per l'essicazione e lo sbocciolamento della canapa, contenuta in bustoni di plastica, fusti e pacchi già confezionati e sottovuoto. La perquisizione ha permesso di rinvenire 43 sacchi termo-sigillati da mezzo chilo ciascuno, un sacco del peso di 2,7 chili occultato all'interno del congelatore dell'abitazione e 14 bustoni del peso compreso tra 2,5 e 10 chili. Sono stati inoltre rinvenuti tutti gli attrezzi per le operazioni di sfogliamento, essicazione, peso e confezionamento della sostanza tra cui un setaccio, un deumidificatore, un motorino elettrico, un aspiratore, una pressa, una bilancia elettronica, un aspiratore a induzione oltre a centinaia di bustine per il confezionamento.