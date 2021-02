Ozieri. Domani intervento di Abbanoa in via Berlinguer

Per domani, giovedì 21 gennaio 2021, i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta lungo via Berlinguer: nel dettaglio, saranno sostituite alcune saracinesche di sezionamento della rete. Per eseguire i lavori sarà necessario interrompere l’erogazione della frazione di San Nicola: dalle 8 alle 17 si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni in rete. Il servizio sarà riattivato anticipatamente qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato.Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.