Appello degli ex Sindaci d'Italia per un governo forte capace di affrontare le crisi reali del Paese

Pubblichiamo la lettera aperta di ex sindaci d'Italia che fanno appello ai sindaci in carica e all’Anci perché i fondi del PNRR vengano investiti con coerenza e partecipazione a livello regionale e locale. La lettera è rivolta a quanti ritengano che sia necessario un Governo più forte per affrontare le crisi reali del Paese: quella sanitaria, quella sociale e quella economica. Gli ex sindaci indicano sei priorità per avviare uno sviluppo duraturo e sostenibile, in grado di ridurre le disuguaglianze: sanità, scuola, prevenzione, infrastrutture, transizione ecologica, nuove imprese e nuovo lavoro.







I firmatari di questa lettera aperta sono rispettosi delle dinamiche politiche che si svolgano nelle regole della democrazia parlamentare, ma il Paese non merita una crisi di Governo che si aggiunge a quelle già in atto sul piano sanitario, sociale ed economico. Questo il punto fermo di ogni considerazione sul presente, nella speranza che una rapida ricom-posizione del quadro politico consenta a un Governo più forte e coeso di rimettere mano alle questioni essenziali per la cura, la ripresa, l’inclusione sociale degli italiani.

