Domani la giornata conclusiva della campagna di sensibilizzazione sui rifiuti marini Clean Sea LIFE

Il Parco Nazionale dell’Asinara organizzala giornata conclusiva di Clean Sea LIFE, progetto di sensibilizzazione sui rifiuti marini di cui è capofila, che in quattro anni ha coinvoltocittadini, rimossotonnellate di spazzatura dai mari eper ridurre la pressione dei rifiuti in mare. La giornata sarà suddivisa in due momenti, entrambi trasmessi in streaming:Interverranno:• Sergio Costa - Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare• Paola Deiana - Relatrice del disegno di legge "SalvaMare"• Giovanni Pettorino - Comandante Generale delle Capitanerie di Porto• Riccardo Rigillo - Direttore Generale della Pesca del Ministero delle Politiche Agricole• Angelo Salsi - Direttore del Programma LIFE della Commissione Europea• Gabriela Scanu - Commissario straordinario del Parco Nazionale dell'Asinara• Vittorio Gazale - Direttore del Parco Nazionale dell'Asinara• Eleonora de Sabata - Portavoce di Clean Sea LIFEIlcon il- Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare, lae il, partner di progetto, esporranno le attività e i risultati raggiunti da Clean Sea LIFE alla presenza didella Commissione Europea. Introduce e modera, coordinatrice diÈ possibile seguire entrambi gli eventi insu:• YouTube: www.youtube.com/CleanSeaLIFE • Facebook: www.facebook.com/PNAsinara • Matex TV: canale 272 del digitale terreste (Sardegna)Per ricevere la sintesi finale del progettoPer informazioni: info@cleansealife.itClean Sea LIFE è un progetto di sensibilizzazione sui rifiuti marini co-finanziato dal programma LIFE della Commissione Europea, il cui capofila è il Parco Nazionale dell'Asinara con CoNISMa, Fondazione Cetacea, Legambiente, MedSharks e Centro Velico Caprera. Per maggiori informazioni www.cleansealife.it