Regione. Assessore Satta "Prosegue il programma di trasformazione digitale dell'Amministrazione"

“E’ in programma anche un piano di comunicazione e formazione per dipendenti e dirigenti dell’Amministrazione, con particolare focus sul sistema documentale, che punta ad ottimizzare il funzionamento dell’importante macchina amministrativa regionale”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.















“Proseguendo il programma di trasformazione digitale della Regione, stiamo completando un importante progetto, avviato alla fine del 2019, che, nell’ambito del progetto Sistemi informativi di base dell’amministrazione regionale (Sibar), ha come obiettivo l’aggiornamento tecnologico e applicativo del sistema documentale, di quello per la gestione della Determina elettronica contabile (Dec) e del nuovo portale del personale, realizzato con la migliore tecnologia offerta dal mercato”. Lo ha detto l’assessore regionale degli Affari generali, Valeria Satta, durante l’incontro coi direttori generali e di servizio dell'Amministrazione per spiegare le novità che riguardano l’aggiornamento tecnologico del sistema della Regione Sardegna.“Grazie agli aggiornamenti tecnologici – ha aggiunto l’assessore Satta – gli utenti dell’Amministrazione potranno fruire di una navigazione rinnovata con applicazioni più efficienti e performanti che garantiscono un miglioramento nei tempi di risposta del sistema, assicurando ai cittadini servizi più efficienti. La nuova architettura consentirà di migliorare l’interoperabilità con sistemi interni ed esterni all’Amministrazione regionale, facilitando la collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche”.