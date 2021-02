Sassari. Tamponamento a catena sulla ex SS 131 all'altezza del bivio per Predda Niedda

Sassari. Tamponamento a catena nella tarda mattinata di oggi nel tratto della ex S.S. 131, ora circonvallazione di Sassari, direzione via Domenico Millelire, all'alteza del bivio per Predda Niedda.

Secondo le prime risultanze sarebbero state coinvolte sei autovetture che sono finite una addosso all'altra: l'origine del sinistro sembrerebbe essere una frenata effettuata da una Mercedes, prima della fila che, evidentemente, ha sorpreso chi seguiva.

Immediato l'intervento del 118 che ha provveduto a trasportare i feriti al vicino ospedale. Sul posto le pattuglie della Poliza Locale che hanno provveduto ai rilievi del caso e a regolare il traffico che, durante le operazioni di messa in sicurezza, è stato anche sospeso.