Sassari, arrestati due giovani per il tentato furto in un negozio di abbigliamento in centro

Questa notte a Sassari i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato, due pregiudicati sassaresi, di 23 e 20 anni, bloccati mentre cercavano di introdursi in un negozio di abbigliamento in centro città, del quale avevano infranto la vetrina. Il tempestivo intervento è stato possibile grazie alla segnalazione al 112 di un cittadino, che svegliato dai rumori provocati dai due ladri, si è affacciato alla finestra e ha immediatamente chiamato le forze dell'ordine.La pattuglia è giunta sul luogo in pochi minuti a sirene e lampeggianti spenti, riuscendo così a cogliere i due mentre tentavano di allontanarsi. I due arrestati sono stati accompagnati presso le rispettive abitazioni, dove permarranno in regime di arresti domicilari sino all'esito dell'udienza del processo per direttissima.