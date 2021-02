Marcello Acciaro non è più Direttore Sanitario dell'Areus su disposizione dell'ANAC

Marcello Acciaro non è più Direttore Sanitario dall'Areus su indicazione dell'ANAC per violazione della legge Severino. Acciaro era stato nominato pochi giorni dopo il suo abbandono di un incarico dirigenziale presso il Mater Olbia. Ciò, ha stabilito l'ANAC, contrasta con le previsioni della Severino che prevedono un lasso di tempo di un anno.



Immediate le reazioni politiche alla vicenda. Fra queste quelle dell'avvocato Mario Perantoni, deputato sassarese M5S e presidente della commissione Giustizia della Camera:

“Il licenziamento dall’Areus di Marcello Acciaro, fedelissimo del presidente Solinas, su ordine dell’Autorità nazionale per l’Anticorruzione è l'ennesima conferma che questa giunta non riesce o non vuole comprendere le disposizioni di legge. Acciaro non poteva essere nominato responsabile per il Nord Sardegna dell’Unità di crisi dedicata alla gestione della pandemia e ora che l’Anac ha accertato l’inconferibilità dell’incarico, andrà accertata anche la responsabilità erariale di quella nomina, così come dovrà essere veriJicata la validità delle delibere Jirmate dall’ex direttore sanitario. L'ulteriore dimostrazione - laddove ce ne fosse ancora bisogno - della totale inadeguatezza e incapacità di governare della giunta regionale”.