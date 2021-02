Nasce Hostitality Sardinia, l'Associazione dei B&B e Locazioni Turistiche del Nord Sardegna

Hostitality Sardinia invita gli operatori a prendere contatto via telefono (Sassari 079/2599551, Alghero 079/951867, Tempio 079/630539, Olbia 078/923994), via email: info@hostitalitysardinia.it e tramite la pagina Facebook @hostitalitysardinia, in modo da ricevere la documentazione informativa e contribuire insieme alla crescita e all’innovazione di questa parte rilevante del sistema turistico ricettivo extralberghiero della Sardegna.

































Confcommercio Imprese per l’Italia - Nord Sardegna, accende i riflettori sul settore turistico ricettivo extra-alberghiero, nella sua componente legata ai B&B ed alle locazioni turistiche.Nasce così Hostitality Sardinia, l'Associazione dei Bed & Breakfast e Locazioni Turistiche del Nord Sardegna, contenitore di rappresentanza e struttura specialistica al servizio degli operatori di questo specifico segmento del comparto Extralberghiero del Sistema Confcommercio.Hostitality Sardinia è prima di tutto un punto di ascolto e supporto tecnico per gli operatori dei B&B e delle locazioni turistiche, con l’obiettivo di diventare una piattaforma multiservizio per i propri associati e partners per quanto riguarda l’informazione, l’assistenza legislativa, le relazioni, la crescita culturale, la formazione, la consulenza, l’innovazione e lo sviluppo del business turistico.Gli obiettivi dell’Associazione sono:Ottimizzare le performances dei titolari dei B&B e dei privati che operano nell'ambito delle locazioni turistiche favorendo la loro crescita economica, attraverso un’offerta completa di servizi ed interventi innovativi e soggettivi, prediligendo soprattutto le convenzioni con soggetti terzi.Migliorare l'operatività degli Host, innalzando il livello qualitativo delle strutture ricettive esistenti e delle start up.Favorire l’incontro e lo scambio di conoscenze e competenze tra operatori e professionisti del settore, mirato al rafforzamento e consolidamento dei rapporti tra la domanda e l'offerta di questo specifico segmento del comparto extralberghiero.Favorire la cultura dell’ospitalità turistica di tipo familiare, legata alla migliore tradizione della Sardegna, promuovendo una sorta di cooperazione del sistema di accoglienza turistica.L’assemblea dei soci ha nominato i componenti del consiglio direttivo.Presidente: dottor Antonello Daga, funzionario del sistema Confcommercio da circa 20 anni nonché operatore del settore a Castelsardo e Sassari.Vicepresidente e Coordinatore generale: dottor Giuseppe Giannoni, esperto di marketing turistico.Consigliere: Pietro Ledà d’Ittiri, addetto presso il sistema Confcommercio da 10 anni ed operatore turistico a Sassari.Nel contesto odierno, l’Associazione sta assistendo gli operatori con particolare attenzione alla normativa regionale (L. R. 16/2017). Dal 30 giugno, infatti, coloro che non hanno integrato la documentazione richiesta dalle autorità regionali si sono visti decadere il titolo di Bed & Breakfast, con il rischio di venire multati per cifre rilevanti. l’Associazione cura la gestione della pratica relativa alla regolarizzazione in SUAPE Sardegna.L'Associazione, inoltre, stimola gli operatori extralberghieri all'innovazione digitale ed alla formazione specialistica del settore invitando gli stessi a seguire costantemente gli sviluppi in programma sulla pagina Facebook Hostitality Sardinia quali il prossimo atteso workshop gratuito in sede Confcommercio.