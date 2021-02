Fermato per un controllo, aveva eroina e marijuana: arrestato algherese

Questa mattina, ad Alghero (ss), nell’ambito di un’ attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nel territorio, il Nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di S.P., algherese di 43 anni, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le manette sono scattate perché, a seguito di una perquisizione personale e del suo domicilio, è stato trovato in possesso di 5 gr. di eroina, 28 gr. di marijuana e 40 ml. di metadone, nonché di due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento delle sostanze. lLarrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida che si celebrerà nella mattinata di domani.