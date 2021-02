Agenzia Dogane e Monopoli, sequestro di almbicco e prodotti alcolici in un laboratorio artigianale

SASSARI

Nell’ambito del contrasto alle violazioni nel settore delle accise, i funzionari ADM di Sassari, impegnati sul territorio al fine di prevenire l’evasione dell’imposta sulla produzione di bevande alcoliche ai sensi del Testo Unico Accise (D.Lgs. n. 504/95), hanno rinvenuto in un laboratorio artigianale un distillatore non denunciato oltre a distillato di vinacce e bevande alcoliche. L’alambicco e i liquori artigianali sono stati sottoposti a sequestro perscongiurare l’immissione in consumo di prodotti potenzialmente dannosi per la salute del consumatore. Il distillato è stato inviato al Laboratorio Chimico ADM di Cagliari per stabilire le caratteristiche organolettiche e l’eventuale presenza di metanolo altamente nocivo per la salute umana. Il produttore artigianale è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.