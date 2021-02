Cenare a lume di design: spopolano le lampade led da tavolo

Le luci a LED sono una vera e propria rivoluzione nel comparto dell'illuminazione sia pubblica che privata; visto il grande successo di questo nuovo tipo di luci, moltissime aziende hanno pensato di evolvere la loro produzione spaziando oltre che nei modelli pensati per essere utili e standardizzati, anche in quelli che sono dei veri progetti di design; grazie alla tecnologia e alla funzionalità di questo genere di illuminazione, che permette di creare scenari di grande impatto visivo senza perdere di vista le necessità pratiche e il risparmio, che le luci a LED generano, oltre a un elevato grado di sostenibilità che nei confronti del rispetto per l'ambiente non guasta affatto. Le collezioni reperibili sul mercato di queste lampade sono disponibili anche in rete a prezzi contenuti e con una vasta scelta di modelli e colori. Se abbiamo desiderio di rinnovare la nostra casa e darle un tocco di raffinata novità le lampade da cena sono la scelta perfetta.

Ma in che cosa consistono questi progetti di design basati sulle luci a LED? In pratica è il felice connubio fra tecnologia e complementi d'arredo, un sodalizio che sta dando eccellenti risultati soprattutto per quello che riguarda le lampade da tavolo; sempre più gettonate per realizzare cene perfette, attraverso questa nuova tipologia di lampada ricaricabile. Questo aspetto è uno dei motivi per i quali queste lampade vanno a ruba, poiché sono ricaricabili in modo semplice. Come ricaricare un cellulare con il classico cavetto USB. Le lampade da tavolo a led creano atmosfere uniche, irripetibili, le cene vengono esaltate da luci colorate, soffuse, o da fulgide lampade candide. Lesono disponibili in commercio in un'infinità di modelli, colori e forme che si ispirano agli stili che sono diventati nel tempo dei veri e propri cult dell'arredamento. Queste lampade vengono prodotte di dimensioni, colori, forme e funzionalità di vario genere, per andare incontro ai gusti di tutti. Molte sono dedicate alle città più famose del pianeta, a edifici e monumenti iconici, e sono realizzate con i materiali più disparati e pregiati, che possono essere disponibili per realizzare oggetti di design di questa portata. Non solo belli da vedere e da possedere ma anche speciali nell'esercitare la loro funzione di illuminare.Oggetti quindi che possono accrescere l'eleganza e la raffinatezza della propria casa; come ad esempio le bellissime e funzionali lampade da cena Madrigal , questo brand specializzato nella produzione di lampade ricaricabili ha creato una collezione pregiata di lampade da cena, oggetti di grande funzionalità e performanti che trasformano una normale cena tra amici in un vero evento. Le lampade da cena Madrigal sono uniche nel loro genere; creano atmosfere davvero magiche, sfiorando la superficie touch di cui sono dotate tutte queste meravigliose fonti di luce è possibile illuminare, direttamente dal tavolo dove si sta cenando, il medesimo e l'ambiente circostante, è possibile scegliere la classica luce bianca rarefatta e surreale oppure optare per colori più caldi poiché queste lampade sono dotate di una vasta palette di tinte adattabili ai colori e allo stile dell'abitazione dove ha luogo la cena. Complementi di arredo che illuminano e scaldano la stanza senza l'ingombro dei fili e dei pulsanti; Madrigal è sinonimo di effetti di luce e modelli versatili che si adattano a qualsiasi tipo di casa e arredamento, quasi irrinunciabili alla luce delle nuove mode in merito al design dedicato agli arredi per ambienti pubblici e privati. Le lampade da tavolo a led ricaricabili di Madrigal sono disponibili anche online sul sito ufficiale del brand ma anche in tutti gli store in rete più famosi. I prezzi di questi oggetti d'arredo di alto profilo sono abbordabilissimi senza nulla togliere al pregio e alla qualità.I modelli più famosi della Madrigal sono Stilosa e Stiletto.è una lampada a led ricaricabile da tavolo, realizzata completamente in alluminio verniciato, dotata di 48 led regolabili. Infatti queste lampade permettono di scegliere l'intensità di luce che preferiamo; una luce piacevole, naturale, accogliente e calda, grazie alla superficie touch è possibile accendere la lampada solo sfiorandola, inoltre è dotata anche di una memoria per la regolazione della luminosità; le batterie sono a lunga durata permettono fino a 48 ore di luce continua, ovviamente il consumo della batteria è strettamente collegato all'intensità della luce che impostiamo. Semplice, lineare, essenziale, dona un tocco non solo di luce ma anche di eleganza a qualsiasi ambiente.Stiletto e l'altra lampada molto famosa di, ricaricabile da tavolo e realizzata in alluminio verniciato, dotata di 20 led regolabili per l'intensità, produce una luce naturale, delicata e calda. l'accensione avviene attraverso il pulsante posizionato sulla base, con il quale si possono anche impostare tre intensità diverse di luce; si carica con il cavo USB incluso e la sua batteria ha una durata di circa 24 ore sempre in base all'intensità scelta.