Bando (R)esisto fissata nuova data all'8 febbraio

Pertanto, le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del giorno 8 febbraio fino alle ore 23.59 del 22 febbraio 2021. La presentazione delle domande dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando l’apposito applicativo reso disponibile dalla Regione all’interno del Sistema Informativo del Lavoro e della formazione Professionale (SIL) al seguente indirizzo: www.sardegnalavoro.it.













Differita l’apertura del bando (R)esisto all’8 febbraio 2021, rivolto a Micro, Piccole e Medie imprese, Grandi imprese, lavoratori e lavoratrici titolari di Partita IVA residenti in Sardegna senza dipendenti, particolarmente colpiti dalla pandemia. Lo comunica l’assessore regionale del Lavoro, Alessandra Zedda, spiegando che “la posticipazione dei termini è stata decisa al fine di consentire una corretta e più ampia partecipazione dei beneficiari e per poter rispondere in maniera esaustiva alle principali Faq relative alle modalità di presentazione delle istanze”.