Musica. Per la rubrica dell'Eyesstudio productions di Sassari è Yama l'artista del mese di gennaio

Francesco vive a Ploaghe, ha solo 21 anni ma ha le idee molto chiare su quello che vorrebbe fare nella sua vita: scrivere e cantare la sua musica. Questo evidentemente la Eyesstudio productions di Sassari, ovvero l'etichetta discografica indipendente che si occupa di Rec Mix Master, lo ha capito e ha deciso di riconoscergli per il mese di gennaio 2021 il "titolo" della rubrica "Artist of The Month" su Instagram con queste parole: " Yama apre la nostra nuova rubrica mensile dimostrandosi un vero e proprio signore, sia sulla base che come persona. Da dicembre abbiamo iniziato a lavorare al suo progetto, sapevo già del suo talento ma non avevo mai approfontito, perchè prima di dicembre era venuto a lavorare con noi solo una volta. Francesco quando canta parla della sua vita e credo sia una delle cose più belle e magiche che possa regalare la musica, mi è arrivato tutto e ho conosciuto la sua persona e la sua storia tramite i suoi testi".