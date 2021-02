Il Comune di Sassari assume tre persone impegnate nel progetto Lavor@abile

Favorire l’inserimento lavorativo e accrescere la professionalità già acquisita con il progetto Lavor@bile. Con questo obiettivo il Comune di Sassari assume per dodici mesi con contratto part time tre persone che abbiano svolto attività lavorativa nell’ambito del progetto Lavor@bile della Provincia di Sassari. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato l’avviso integrale, dove sono indicati anche gli altri requisiti necessari.Si tratta di un contratto di lavoro con l’inquadramento nella categoria B, operatore specializzato, a tempo determinato di 12 mesi, per 20 ore settimanali, incrementabili fino a 24 ore. I candidati ammessi lavoreranno in una delle sedi del Comune di Sassari e si occuperanno di attività legate al protocollo, raccolta, digitalizzazione e inserimento dati e supporto al Settore d’inserimento.La domanda, compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata entro il 17 febbraio, soltanto per via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.sassari.it. La PEC utilizzata per l’invio potrà essere nominativa oppure di terzi. In questo secondo caso, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata oppure dovrà essere stampata, sottoscritta con firma autografa e scansionata ai finidell’invio. Dovranno essere allegati fotocopia della carta d’identità e curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto dal candidato.