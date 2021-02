Brevi dal Comune di Sassari: buoni spesa, Tottubella e "Impariamo in archivio"

Buoni spesa. È possibile utilizzare i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari, farmaci e beni di prima necessità entro il 30 aprile e non entro il 15 marzo, come inizialmente stabilito. Sul sito www.comune.sassari.it la sezione dedicata ai buoni spesa è costantemente aggiornata con tutte le novità e le informazioni.





Progetto “Impariamo in archivio”. L'Archivio storico comunale avvia i laboratori di didattica della storia online. Da febbraio sarà possibile prenotarsi attraverso la mail archiviostorico@comune.sassari.it oppure ai numeri 079279592-3. I laboratori si rivolgono alle classi IV e V della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Sono previste anche delle visite virtuali per tutte le scuole di ogni ordine e grado. Gli incontri si svolgeranno attraverso collegamenti online alla LIM della classe oppure attraverso la piattaforma utilizzata dall'Istituto. Per maggiori informazioni e per il programma dei laboratori visitare il sito http://archiviostorico.comune.sassari.itChiusura temporanea Punto Città a Tottubella. La sede Punto Città di Tottubella resterà chiusa da lunedì 8 febbraio a venerdì 12 febbraio. I servizi saranno erogati negli uffici Punto Città di corso Angioy 15, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 11.30, per i casi indifferibili e urgenti, esclusivamente su appuntamento prenotabile via mail all’indirizzo puntocitta@comune.sassari.it o a protocollo@pec.comune.sassari.it