La Dinamo Sassari inserita nel Girone L della BCL

Il calendario delle prossime sfide europee sarà comunicato a breve.





Sassari. Dall’urna svizzera la Dinamo Banco di Sardegna pesca Nymburk, Bamberg e Saragozza per i playoff di Basketball Champions League. Girone tosto per Marco Spissu e compagni che se la vedranno con squadre profonde e ben attrezzate e ritroveranno tra le file tedesche l’ex Michele Vitali. Il gm Federico Pasquini e l'assistant coach Edoardo Casalone, ai microfoni di Dinamo TV, commentano a caldo il gruppo L: “È ancora presto per fare commenti, non si dice mai ma onestamente siamo abbastanza contenti del sorteggio. Nymburk è una squadra interessante da non sottovalutare, giocare contro loro è sempre dura. Bamberg non sta facendo benissimo in campionato ma in coppa ha fatto filotto, ha caratteristiche diverse dalle nostre e potrebbe soffrire il nostro post basso. Saragozza ha tanti ottimi giocatori, anche loro segnano tanto quindi potrebbero essere partite divertenti da vedere”.Le avversarie dei giganti di coach Gianmarco Pozzecco saranno tre formazioni già affrontate nelle precedenti stagioni europee: gli spagnoli del Saragozza nell'annata 2015-16 in occasione delle Last 32 di Eurocup, i tedeschi del Bamberg sia in Eurocup nel 2014 che in Eurolega nel 2015 e i cechi del Nymburk in Basketball Champions League nel 2017.Brindisi sfiderà due turche, Pinar Karsiyaka e Tofas Bursa, e l’Hapoel Holon dell’ex Tyrus McGee. Gruppo J con le spagnole Tenerife e Burgos, VEF Riga e Igokea mentre nel gruppo K si contenderanno il passaggio del turno Aek Atene, Novgorod, Turk Telekom e Strasburgo.Le prime due di ogni gruppo dei Playoff accederanno alla Final Eight che si terrà nella prima settimana di maggio, in una location ancora da definire, e decreterà la vincitrice della Basketball Champions League 2020-2021.