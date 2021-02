Sassari: parte da Tottubella il nuovo servizio dello sfalcio dell’erba e potatura

Sassari. Sono partiti il primo febbraio da Tottubella gli interventi, coordinati dal Settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari, sul verde nelle banchine e pertinenze stradali. Si tratta del lotto 1 del Servizio di sfalcio erba nelle banchine e pertinenze stradali del Comune di Sassari, aggiudicato per 5 anni alla Green Sea, con sede a Canaglia.



L’importante novità rispetto al precedente appalto è che il servizio prevede anche il taglio e il modellamento dei cespugli e dei rovi, eseguiti con mezzi meccanici o a mano, la raccolta dei residui dello sfalcio e della potatura compreso l'allontanamento e il conferimento differenziato dei residui e dei rifiuti presenti nell’area dove avviene l’intervento.



I lavori hanno già riguardato via Ziu Santona, via santa Teresa di Gallura, via Badesi, via Golfo Aranci, via delle Vigne, via Sos Munementos, via Monte Uccari, via Arzachena, via Rumanedda e via Palau.



Nei prossimi giorni si proseguirà con le strade di Campanedda.



E proprio da Campanedda è partito ieri un altro importante intervento. Si tratta del Servizio di riqualificazione ambientale, eliminazione e il ripristino delle condizioni ambientali ed ecologiche delle discariche abusive di rifiuti urbani, aggiudicato alla VO.S.MA, Società cooperativa di Sassari. Sono previsti 48 interventi in totale, che riguarderanno, tra le altre zone, anche san Simplicio, Platamona, Predda Niedda, Buddi Buddi, via Pirandello, Li Punti, Ottava, Bancali e Bunnari.