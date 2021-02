Sassari. Assembramento in un bar vicino a Piazzale Segni, i Carabinieri multano 11 persone

Sassari. Nel primo pomeriggio di oggi i Carabinieri di Sassari sono intervenuti nella zona intorno a Piazzale Segni per un assembramento di persone notato intorno a un bar. All'arrivo della pattuglia alcuni avventori sono riusciti ad allontanarsi, ma undici sono stati identificati e quindi sanzionati per la violazione delle misure di contenimento del contagio. Sanzionato anche il barista ma per lui potrebbe scattare anche la chiusura dell'attività.