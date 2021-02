La denuncia dei Progressisti:"Click day "ristori": sito con gravi problemi tecnici"

La nota dei Progressisti con la qualecomunicanodi aver richiesto l'audizione in commissione Lavoro dell'assessore competente, dei responsabili di Sardegna.it e della società esterna che gestisce il sito Sardegna Lavoro





Siamo di fronte all'ennesima certificazione della superficialità e dell'approssimazione con cui il presidente e la sua Giunta affrontano i veri problemi delle cittadine e dei cittadini sardi.

Nelle prossime sedute del Consiglio regionale, come richiesto dalle opposizioni, si discuterà la finanziaria tecnica con l'unico obiettivo di dare ulteriori risposte al tessuto economico e produttivo sardo. Come Progressisti chiediamo da subito l'audizione in commissione Lavoro dell'assessore competente, dei responsabili di Sardegna.it e della società esterna che gestisce il sito Sardegna Lavoro per capire come in futuro possano essere evitate situazioni come quella odierna, che generano sfiducia nelle istituzioni e ulteriore frustrazione in chi sta attraversando un periodo difficilissimo.