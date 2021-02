Sassari. La Promocamera offre alle imprese nuovi servizi di consulenza specialistica

Tutte le informazioni relative alla presentazione delle domande sono disponibili sul sito internet dell’Azienda Speciale www.promocamera.it o presso gli Uffici operativi di Via Predda Niedda 18 (079/26.38.824 – email: progetti@promocamera.it)





Sassari. In un periodo di grandi cambiamenti e incertezze, per poter essere propositivi, è necessario far leva sulle migliori conoscenze e professionalità, consapevoli del fatto che le fasi di crescita generano contesti trascinanti e le fasi di crisi fanno emergere i più abili interpreti del cambiamento.In quest’ambito, il Sistema camerale del Nord Sardegna, grazie al Progetto europeo FR.I.NET 4.0 di cui l’Azienda Speciale Promocamera è partner e soggetto attuatore, ha pubblicato un Avviso Pubblico di selezione delle imprese che potranno usufruire gratuitamente dei servizi di consulenza specialistica in materia di: Strategia ed Organizzazione Aziendale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, Posizionamento sui Mercati locali ed esteri, Accesso al Credito e ai Finanziamenti Pubblici.L’obiettivo prioritario, infatti, è quello di implementare e rafforzare i servizi alle imprese offerti dal Centro di Competenze di Promocamera, attraverso qualificati e selezionati esperti e strutture specialistiche che collaborano con il Centro, al fine di sostenere le imprese nell’attuale contesto di crisi economica, fornendo loro - attraverso servizi di consulenza avanzati e sperimentazione/acquisizione di innovative tecnologie - la possibilità di adottare o perfezionare nuovi modelli di business fondati , sulla digitalizzazione, diversificazione, ristrutturazione e internazionalizzazione.“L’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse comunitarie a favore della crescita, sviluppo, innovazione e competitività sui mercati internazionali delle nostre imprese - sostiene il Presidente di Promocamera, Francesco Carboni – rappresenta uno dei pilastri strategici dell’attività dell’Azienda Speciale camerale. A maggior ragione adesso che stiamo intravedendo un’incoraggiante seppur lenta uscita dal periodo di crisi che ci ha duramente segnato, stiamo intensificando gli sforzi sia professionali che economici per stare vicino alle imprese, aiutandole concretamente ad affrontare la ripresa con un atteggiamento anticipatorio nei confronti della nuova normalità in cui sia le aziende che i consumatori dovranno operare”.I destinatari delle attività sono le micro e piccole medie imprese (MPMI) costituite da non meno di 2 anni e con non più di 5 anni di attività, operative nelle 4 filiere prioritarie del Programma: Nautica e cantieristica navale, Turismo innovativo e sostenibile, Biotecnologie “blu e verdi”, Energie rinnovabili “blu e verdi”. Le imprese potranno presentare la propria candidatura entro il 15 Marzo 2021.Le imprese che vorranno cogliere questa importante e concreta opportunità di sostegno messa in campo dalla Camera di Commercio di Sassari e da Promocamera, potranno partecipare all’Avviso pubblico presentando la propria candidatura corredata da una proposta progettuale che intendono realizzare. Le domande passeranno al vaglio di una Commissione, composta da esperti locali e internazionali, che ne valuterà l’ammissibilità, sia rispetto ai requisiti soggettivi ed amministrativi previsti dal bando, sia rispetto ai contenuti dei progetti di innovazione proposti.Le aziende selezionate, all'interno dei numerosi e qualificati esperti iscritti nell'Albo del Centro di Competenze transfrontaliero, potranno individuare i consulenti e/o le Strutture Specialistiche più adeguate per la realizzazione del proprio progetto; per ogni impresa selezionata Promocamera metterà a disposizione un budget complessivo massimo di 12.700 euro (concesso in regime “de minimis”) che potrà essere investito nell’acquisizione dei servizi ad alto valore aggiunto offerti dai consulenti scelti da ciascuna impresa.