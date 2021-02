Alghero, sequestrati dalla Guardia Costiera circa 800 esemplari di riccio di mare

I militari della Guardia Costiera di Alghero ed il personale della locale Compagnia Barracellare hanno condotto una serie di operazioni volte a contrastare l’attività di prelievo illecito di esemplari di riccio di mare per mano di operatori non autorizzati. Le attività messe in atto hanno permesso di sequestrare circa 800 esemplari del pregiato echinoderma, prodotto immediatamente restituito al mare in quanto rinvenuto allo stato vitale,e di elevare diverse sanzioni amministrative per un ammontare di 3000 euro. Le operazioni di contrasto al prelievo illegale di esemplari di riccio di mare hanno avuto proficuo impulso anche grazie alle segnalazioni di privati cittadini che, assistendo alla messa in atto di condotte presumibilmente non conformi alle norme ,hanno prontamente informato le Autorità preposte permettendo l’effettuazione di interventi tempestivi. La collaborazione tra i Comandi algheresi ha permesso di poter monitorare le coste di giurisdizione per tempi maggiormente dilatati, garantendo una spiccata prontezza d’intervento.