Cena speciale di San Valentino: idee di menù (ma non solo)

San Valentino si avvicina, e in molti staranno cercando qualche idea per una bella cena tra le mura domestiche. L’orario obbligato per rientrare in casa potrebbe spingere in molti a scegliere di non andare al ristorante: il delivery potrebbe essere un’opzione, ovviamente, come anche la possibilità di invitare uno chef a domicilio, ma se si è appassionati di cucina l’occasione potrebbe essere ghiotta per provare a comporre un menù speciale.Per una serata indimenticabile - fondamentale di questi tempi - meglio essere certi sì delle proprie capacità, e nello stesso tempo avere una profonda conoscenza del compagno o della compagna. La composizione del menù parte sempre dai gusti che si vogliono incontrare. Il menù praticamente deve sceglierlo l’altra metà, sia letteralmente sia idealmente. Ma andiamo insieme a scoprire qualche proposta di menù.Proposte di menù originali per San ValentinoSe siete appassionati di cucina asiatica, si può sempre pensare di muoversi su ricette più semplici come gli involtini o i ravioli al vapore (meglio se con vaporiera adatta). Un riso di verdure all’orientale o un pad thai thailandese potrebbero comporre il primo piatto, raffinato ma di facile preparazione. Dopo una bella spesa in un negozio specializzato si può pensare anche di proporre un secondo ci carne, guarnito con salse asiatiche o con spezie orientali. Sconsigliato il sushi: se non si è veramente esperti, il risultato potrebbe lasciare davvero a desiderare. In questo caso l’accompagnamento migliore potrebbe essere una birra Tsingtao, o un sakè (o qualche liquore tipico).In alternativa si può puntare a qualche specialità regionale: se siete esperti cuochi di cucina sarda si può puntare a ricette tipiche o rivisitate. Dalla fregola con arselle alle polpette di pesce, si può pensare ad un antipasto con pane frattau o alle frittelle sarde di finocchietto. Dolci tipici come le pabassinas possono essere accompagnate da vini sardi della cantina Santadi online su Tannico . In questo modo si potrà abbinare una bottiglia che sia in linea con il menù scelto, con consegna a casa e possibilità di studiare le caratteristiche dei vini tramite pratiche descrizioni.Altre opzioni per una cena di San Valentino specialeCome dicevamo nell’introduzione, ha preso anche piede l’idea di invitare a casa uno chef a domicilio. Sarebbe una sorpresa ideale per eventuali partner: si occuperà lui di fare la spesa e di portare eventuali stoviglie particolari, a voi l’onere solo di apparecchiare ed attendere le creazioni. Si tratta di un’idea originale, che si può sfruttare con tutte le precauzioni e l’attenzione che ci vuole. Ogni piatto sarà dunque accompagnato da spiegazione, e la bella figura è assicurata.In alternativa si può pensare di ordinare direttamente da ristoranti stellati o con chef rinomati. Spesso propongono menù da scaldare, o che si possono facilmente preparare con poche mosse. Una scelta che potrebbe rivelarsi vincente.