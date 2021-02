Questura di Sassari,oggi la ricorrenza per la scomparsa dell’ex Questore di Fiume Giovanni Palatucci

Nella mattinata odierna, in occasione della ricorrenza della scomparsa dell’ex Questore di Fiume, Giovanni Palatucci, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al merito civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri ed italiani, si è provveduto alla scopertura di una targa commemorativa, che è stata collocata sulla recinzione esterna della Questura di Sassari.La cerimonia si è tenuta in forma strettamente privata, con la presenza del Sig. Questore di Sassari, del Sig. Prefetto di Sassari e delle Autorità civili, militari, religiose, inoltre hanno partecipato, due studenti in rappresentanza della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso di Sassari.