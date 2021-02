Sassari,Carcere di Bancali. Denuncia del SAPPE: detenuto aggredisce agenti di Polizia Penitenziaria

SASSARI

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni della Segreteria Generale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria che denuncia una nuova aggressione contro gli agenti di Polizia Penitenziaria nel carcere di Bancali.





Ancora sangue e violenza nel carcere di Sassari. A dare la notizia è Antonio Cannas, delegato nazionale sardo del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE: “Nuova aggressione al carcere di Sassari. Un giovane detenuto, questa mattina, senza nessuna ragione entrava all'interno del box Agenti e aggrediva il personale in servizio causando vari traumi. Ora i colleghi sono in Ospedale per le cure del caso. Il detenuto non è nuovo a questi comportamenti: aggressivo e violento contro il Personale di Polizia e degli altri detenuti, tanto da avere accumulato rapporti e denunce sempre per comportamento violento, già in passato era stato allontanato dall'Istituto sassarese perché ingestibile”.