Come arredare un bagno color Pantone 2021

Per prima cosa nel 2021, anno decisamente complesso come ben sappiamo, Pantone non ha individuato 1, ma bensì 2 differenti colori, il PANTONE 17-5104 Ultimate Gray e il PANTONE 13-0647 Illuminating. Sono due tinte molto diverse tra oro, un elegante grigio e un giallo accesso, per alcuni potrebbe risultare difficile farli convivere e dialogare, in particolare in bagno, ma in realtà non deve per forza essere così. Una possibile strada è quella di usare l’Ultimate Gray come base, piuttosto neutra, per poi illuminare specifici elementi sui quali vogliamo si concentri l’attenzione, usando l’Illuminating, ma entriamo più nello specifico, con dei consigli pratici e facilmente replicabili.



Consigli su come arredare un bagno piccolo

Spesso per il bagno si opta per un total white o comunque per un tono su tono, in questo caso il grigio può essere una scelta azzeccata, ma illuminarlo con tocchi di giallo acceso non solo ci allineerà al trend di Pantone, ma ci potrà dare veramente ottime soddisfazioni. Anche l’uso di motivi geometrici, ottenuti ad esempio con carte da parati specifiche per il bagno, possono aiutare a rendere, almeno visivamente, più spaziosa la stanza e senza dubbio a farla apparire curata e alla moda.



Idee pratiche per arredare un bagno color Pantone 2021

Arredare un bagno può sempre rivelarsi una sfida piuttosto stimolante, in particolare se lo spazio è poco e se si vogliono seguire gli ultimi trend in fatto di stile, con particolare attenzione ai colori. Chi segue le mode e vuole sempre fare scelte al passo con i tempi, senza dubbio vede in Pantone una forte fonte di ispirazione. Come possiamo arredare un bagno usando ilSe si ha un bagno piccolo non bisogna certo rinunciare ad arredarlo con gusto, bisognerà però fare delle scelte che vadano in una precisa direzione, quella della semplificazione, bisognerà eliminare il superfluo, essere ordinati e ottimizzare gli spazi a disposizione. Se si lotta contro una metratura molto limitata si potrebbe pensare che colori e rivestimenti non siano una preoccupazione primaria, ma questo è un errore.I colori e i materiali usati per i rivestimenti delle varie superfici possono influenzare molto la percezione dello spazio, usando specchi o comunque superfici in grado di riflettere la luce, si potrà ad esempio dare maggiore respiro all’arredo. Allo stesso modo sfruttando il contrasto tra grigio e giallo si potranno sottolineare elementi costruttivi o decorativi, distogliendo l’attenzione dagli spazi limitati e ottenendo un effetto finale che allontanerà la sensazione di qualcosa di angusto.Vediamo ora qualche spunto e qualche idea da copiare o comunque dalla quale prendere ispirazione perIniziamo subito col dire che molte altre ispirazioni interessanti si possono trovare facilmente online, su pagine e gruppi dedicati. Tutte le maggiori piattaforme social, in particolare Pinterest, Instagram e Facebook possono essere una valida fonte per trovare tante belle foto da cui ricavare spunti utili se si è a corto di idee o semplicemente ci si vuol lasciar ispirare.Usare in bagno pareti di colore diverso può restituire un effetto interessante e se i colori in questione sono il grigio e il giallo di certo il contrasto non passerà inosservato e se ben gestito potrà sposarsi bene sia con arredi moderni che con altri dal gusto più retrò. Il grigio è un'ottima idea per bagni dal gusto industrial, mentre l'è una valida scelta per. Usare entrambe le tinte su pareti diverse crea uno spazio interessante e mai banale.Altra idea carina è quella di dipingere le pareti di grigio o alternando bianco e grigio per non rischiare di rendere l'ambiente troppo cupo e osare con un colore acceso e vibrante in mobili e accessori. Dipingere didei mobiletti o dei pensili, indipendentemente dal loro stile, moderno o più classico, può essere un modo facile ed anche economico per cambiare volto ad un bagno e renderlo subito molto più trendy ed interessante.Se non si vuole stravolgere il proprio bagno, ma si desidera comunque introdurvi un tocco di colore che segua i suggerimenti di Pantone per il 2021, ci sono tante altre possibili soluzioni. Un tappetino per la doccia di un vibrante giallo, un dispenser per il sapone in, online si possono vedere ed eventualmente acquistare direttamente una marea di accessori ed elementi che con pochi euro possono contribuire a completare il proprio bagno e a rinnovarlo senza sbilanciarsi o dover investire troppo.